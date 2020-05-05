AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تعلن معايير إعداد المشروعات البحثية.. اليوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي
تعلن اليوم الثلاثاء، كليات جامعة القاهرة، القواعد والمعايير العامة المفصلة للبحوث التي سوف يعدها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.


ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة، على ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث، بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء 5 مايو الجاري.

 


وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر  في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم.


كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها تحددها الكلية. وكانت كليات جامعة القاهرة، انتهت من استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، يوم الخميس الموافق 30 أبريل الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: إلزام الكليات بإعلان موضوعات البحوث وجداول المواد قبل 5 مايو المقبل.. ويجوز اشتراك 5 طلاب حسب رغبتهم

علوم القاهرة: استبدال الامتحانات ببحوث لطلاب فرق النقل الثلاثة

تجارة القاهرة تعتمد نظام الأبحاث وتتيح تكوين فريق من 5 طلاب

إعلام القاهرة تقر نظام الأبحاث وتستلمها من خلال مواقع التواصل

هندسة القاهرة: نظام الاختبارات سيكون بالأبحاث والامتحانات الإلكترونية ونطالب بمدة فترة الدراسة

عميدة حاسبات القاهرة: استبدال الامتحانات في جميع المقررات بأبحاث

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الثلاثاء (بيان تفصيلي)

وزيرة الهجرة: تم إعادة 4 فنانين مصريين من بيروت

أحمد صلاح حسني يشيد بـ محمد النشاوي بعد مقلب رامز جلال.. شاهد

وفاة قائد القوات الجوية الأسبق .. والقوات المسلحة تنعيه

وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة .. فيديو

الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب جميع العاملين بالدولة بسبب كورونا.. مشروع قانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز