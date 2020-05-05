جامعة القاهرة تعلن معايير إعداد المشروعات البحثية.. اليوم





ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة، على ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث، بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء 5 مايو الجاري.





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وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم. وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم.





كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها تحددها الكلية. وكانت كليات جامعة القاهرة، انتهت من استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، يوم الخميس الموافق 30 أبريل الماضي.





تعلن اليوم الثلاثاء، كليات جامعة القاهرة، القواعد والمعايير العامة المفصلة للبحوث التي سوف يعدها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.