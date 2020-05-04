مسئول إماراتي: تطوير فلسفة العمل يحول تحديات كورونا إلى فرص

تحدث الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات عن فرص تطوير منظومة العمل عن بعد وتجربة الإمارات في العمل عن بعد.





وأوضح عبد الرحمن العور، أن أبرز تحديات الحكومات والمؤسسات في ظل الظروف الطارئة كانت استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات الحكومية، وضمان إنتاجية وكفاءة الموظفين في ظل العمل عن بعد، وتعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة للعمل عن بعد.





جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الإثنين بمقرها بالقاهرة تحت عنوان "العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها" .





وأوضح العور انه يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير فلسفة العمل وذلك عن طريق تطبيق اعمل عن بعد كنمط رئيسي بشكل كلي أو جزئي وتطبيق أنماط للتوظيف جديدة للعمل عن بعد والتوظيف الذاتي، وكذلك تعزيز البنية التحتية للحكومة الذكية وتوظيف منظومة مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي.