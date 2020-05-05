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سيارات

شيفروليه وأوبل تقدمان خدمة جديدة بأسعار رمزية.. تفاصيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:01 م
مركز خدمة المنصور
مركز خدمة المنصور للسيارات
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اشرف عطية
أطلقت شركة المنصور للسيارات خدمات جديدة لمساعدة عملائها في إجراء خدمات الصيانة بأمان تام، ومن دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة وذلك لمساعدة العملاء على الالتزام بإجراءات الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتقدم الخدمة الأولى "الصيانة المنزلية" لعملاء أوبل وشيفروليه موديلات 2014 وما بعدها خلال شهر رمضان المبارك قبل وبعد الإفطار مقابل رسوم رمزية 100 جنيه فقط تضاف للفاتورة النهائية.


وتشمل هذه الخدمة أعمال الصيانة المقدمة من خلال خدمة الزيارة المنزلية وتغيير زيت المحرك وتنظيف وتغيير الفلاتر ومراجعة مستويات السوائل بالسيارة وتقدم الخدمة للعملاء من خلال الفروع التالية (فرع الهرم "ملاكي" – فرع مدينه نصر – فرع سموحه – فرع المنصوره " ملاكي " )، وذلك في جميع أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة.


كما توجد خدمات تغيير تيل الفرامل او فلاتر الهواء ويضاف تكلفة وقت الخدمة و سعر قطع الغيار إلى الفاتورة النهائية للعميل.


وأوضحت الشركة أنه على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة الزيارة المنزلية الإتصال على الرقم المختصر 16424 وطلب الخدمة وسوف يصلهم مهندس وفني و سيارة مجهزة بـ " كمبروسر هواء – ماكينة شفط الزيوت " وما تستلزمه عمليات الصيانة السريعة من معدات أخرى خلال 48 ساعة من طلب الخدمة . 


وتشمل الخدمة الثانية على قائمة خدمة المنصور للسيارات لعملاء أوبل وشيفروليه اصطحاب السيارة لمركز الخدمة عن طريق "  ونش "  يتم إرساله خصيصا لمنزل العميل مقابل رسوم رمزية 200 جنيه فقط وإعادتها للمنزل مرة أخرى بعد إجراء الصيانة الدروية، ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة من خلال فروع (الهرم ملاكي – فرع فرع التجمع – فرع العامرية) علما بأن الخدمة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك ما عدا يوم الجمعة.


وأوضحت الشركة أنه على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة " إصطحاب السيارة بالونش " الإتصال على الرقم المختصر 16424 وبعد 48 ساعة سوف يصلهم مهندس إستقبال لإستلام السيارة ثم إعادتها بعد 24 ساعة فقط عقب إجراء الصيانة اللازمة وسيتم تحصيل الفاتورة من العميل في المنزل مع وجود إمكانية الدفع بالفيزا.


يمكن للعملاء الاستفادة من  خدمة الونش لإجراء الصيانة والدورية وكافة الأعمال التي تستجد أثناء الإصلاحات وذلك بالتنسيق مع مهندس استلام السيارة.


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