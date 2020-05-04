صحة الغربية تكرم المجموعة الثانية بمستشفى العزل الصحي بكفرالزيات ..صور

كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم الفريق الطبي الثاني الذي أنهى مهمته على أكمل وجه خلال رساله اتباع الإجراءات الوقائية والعلاجية لمصابي العزل الصحي بعدوى وباء كورونا.





وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة هيام أبوحمر مدير الطب العلاجي والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات وعدد من الأطباء والطواقم الطبية .





كما وجه الشكر لكل الاطقم الطبية التي عاصرت الكورونا ومنهم الطاقم الطبي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمه تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بناء على توجيهاته لأدائهم فى تقديم الرعاية العلاجية.





من ناحيته، عبر الدكتور أحمد البرعي ، مدير مستشفى كفر الزيات ، عن شكره وتقديره للفريق الثاني، مشيرا إلى أن فيروس كورونا حرب يجب على كل وطني مساندة الدولة والوقوف صفا واحدا .