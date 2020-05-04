محافظ الغربية يوجه بتشغيل سيارات ماكينات صرف النقود الآلي لقريتي نهطاي وصفط تراب

شهدت قريتى صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى وقرية نهطاى بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، والذين تم عزلهما بسبب ظهور حالات كورونا بها، قيام البنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة إرسال سيارة ماكينات صرف النقود الألي متحركة لكل قرية منها، لصرف مرتبات ومعاشات أهالي القرتين بأماكنهم.





كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية، ضمن خطة الوزارة الوقائية بناءا على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.





جاءت تلك المبادرة فى إطار مشاركة البنك الأهلى المصرى، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين بالقريتين الموضوعة تحت العزل الصحى، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، للمواجهة والحماية من فيروس كورونا المستجد.





وكانت مديرية الصحة بالغربية، وضعت الشهر الماضى أهالى قرية صفط تراب، بمركز المحلة، ثم قرية نهطاى بمركز زفتى، تحت العزل المنزلي التام لأهالي .