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منوعات

بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
منذ تفشي فيروس كورونا في العالم ، أعلنت حكومات العالم بعض الاجراءات الوقائية لحماية مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا ، حتى ينتهي ذلك الكابوس بأقل الخسائر ، و لعل أبرز تلك الإجراءات هي فرض الحجر الصحي على المواطنين و النزول للضرورة فقط لشراء الطعام و متابعة العمل من المنزل . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة ألقت القبض على سيدة بأغرب تهمة في التاريخ و هي " لعق السلع" ، بالفعل هي تهمة غريبة و لكن الحكومة البريطانية أعلنت أنها لن تتهاون مع أي شخص قد يهدد حياة فرد من مواطنيها سواء . 

التقطت كاميرات المراقبة في أحد المراكز التجارية في غرب بريطانيا مقطع فيديو لسيدة سمراء ثلاثينية تقوم بالبصق و لعق السلع من على الأرفف في المتجر ، الأمر الذي صدم العاملين في مكتب المراقبة و اتجهوا للقبض عليها . 

تبين فيما بعد أن تلك السيدة كانت تريد أن تصاب بفيروس كورونا بسبب تراكم الديون عليها بعد إعلان الدولة فرض الحجر الصحي و لم تتمكن من الذهاب إلى العمل و انقطع راتبها . 

ألقت قوات الشرطة القبض عليها بعد أن سلمها العاملين في المركز التجاري و سلموا شريط الفيديو الذي يدينها و قد تخضع للحبس في مستشفى للأمراض النفسية .
 
بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور
بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور
بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور
بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور
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