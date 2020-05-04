بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة ألقت القبض على سيدة بأغرب تهمة في التاريخ و هي " لعق السلع" ، بالفعل هي تهمة غريبة و لكن الحكومة البريطانية أعلنت أنها لن تتهاون مع أي شخص قد يهدد حياة فرد من مواطنيها سواء .





التقطت كاميرات المراقبة في أحد المراكز التجارية في غرب بريطانيا مقطع فيديو لسيدة سمراء ثلاثينية تقوم بالبصق و لعق السلع من على الأرفف في المتجر ، الأمر الذي صدم العاملين في مكتب المراقبة و اتجهوا للقبض عليها .





تبين فيما بعد أن تلك السيدة كانت تريد أن تصاب بفيروس كورونا بسبب تراكم الديون عليها بعد إعلان الدولة فرض الحجر الصحي و لم تتمكن من الذهاب إلى العمل و انقطع راتبها .





ألقت قوات الشرطة القبض عليها بعد أن سلمها العاملين في المركز التجاري و سلموا شريط الفيديو الذي يدينها و قد تخضع للحبس في مستشفى للأمراض النفسية .

منذ تفشي فيروس كورونا في العالم ، أعلنت حكومات العالم بعض الاجراءات الوقائية لحماية مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا ، حتى ينتهي ذلك الكابوس بأقل الخسائر ، و لعل أبرز تلك الإجراءات هي فرض الحجر الصحي على المواطنين و النزول للضرورة فقط لشراء الطعام و متابعة العمل من المنزل .