فريق كاثوليكي يواجه كورونا بترنيمة "هنخاف من ايه"

أصدر فريق الخبر السار الكاثوليكي أحدث ترانيمة بعنوان "هنخاف من ايه"، لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي والعالم من انتشار وباء فيرس كورونا وتحديات الحياة.





وقالت لوتشيا رباط عضو الفريق – في تصريح لها - أننا نواجه في الحياة صعوبات وتحديات كبيرة قد تهدد سلامنا، ولكننا نؤمن عن اقتناع بأن نسلم حياتنا إلى الله القدير دون تردد، أو أدنى شك في محبته الخاصة نحونا.





وأضافت نثق في قدرة الله أنه لن يتركِنا نجتاز الضيق بمفردِنا، ولكنه يَـعد بأنه سوف يستجيب لنا حينما ندعوه بكل قلوبنا، ليعطينا سلامًا يفوق كل عقل.





وتقول كلمات الترنيمة "هنخاف من ايه والرب بنفسه الي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام، طب ليه بنخاف لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه ده بايده شايلنا ومالينا سلام".





يذكر أن فريق (الخبر السار) هو فريق ترانيم كاثوليكي مصري تم تشكيله في عام 1997 ورؤية الفريق هي نقل رسائل روحية وحياتية مختلفة لجميع مسيحيين الوطن العربي.