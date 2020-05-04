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تعليم

عميد هندسة القاهرة: تطبيق قرار الأعلى للجامعات بشأن الطلاب الباقين والفرصة الأخيرة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:23 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية تنفذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن أن الطلاب الباقين للإعادة أو الفرصة الأخيرة، لا يطبق عليهم نظام التقييم بالبحث، مثل الطلاب المستجدين.


وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية كان لديها التابس في فهم القرار في بداية الأمر، ولكن تم التوضيح من اللجنة العليا للامتحانات بالجامعة، موضحا التزام الكلية بالقرار.



وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن طالب الذي لم يدخل الامتحان من قبل سيتم عليه نظام البحث ولكن إذا كان دخل في الأعوام السابقة، يتم تطبيق عليه نظام الامتحانات التقليدية، ويكون ذلك بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة.

 
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