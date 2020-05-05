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تعليم

طلاب الصف الثاني الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الأحياء والفلسفة من المنازل..اليوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:00 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة عقب الامتحانات - صورة أرشيفية
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ياســـمين بدوي

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) ، و ذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.


ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :


المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
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