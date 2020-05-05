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أخبار البلد

الفلاحين: 10 آلاف فدان زيادة في مساحات زراعة الكتان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ، إن الجهود المبذولة من وزارة الزراعة ساهمت في زيادة المساحات المنزرعة من الكتان من 15 ألف فدان العام الماضي إلى نحو 25 ألف فدان هذا الموسم.


ولفت "أبوصدام" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن تحديد سعر 4 آلاف جنيه للطن ساعد في تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة.


أضاف " نقيب الفلاحين " أنه مع توفر الإرشادات والتوعية بفوائد زراعة الكتان اقتصاديا زادت رغبة الفلاحين بزراعته ، حيث بات مطلوبا للكثير من المصانع والشركات لانتاج الزيوت ودخوله في كثير من الصناعات كصناعة البنكنوت وقلوب المراكب والدوباره والمنسوجات وخراطيم الحريق كما تستخدم الكسبه الناتجه بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف.

وأضاف أبوصدام أن زراعة الكتان تكون في شهر نوفمبر وهو محصول قليل استهلاك المياه وينتح الفدان نحو 5.5طن قش و500 كجم من البذور وأشهر الأصناف التي تزرع في مصر هي كتان جيزة 11و12 وسخا 3 و4.


وأوضح أن الكتان من الزراعات المعروفة في مصر منذ القدم وقد استخدمه الفراعنة المصريين ويزرع الكتان في كثير من المحافظات المصرية كالدقهلية وكفر الشيخ والغربية ويمكن زيادة عوائدة الاقتصادية بصورة أكبر إذا تم تصديره في صور مصنعة بدلا من تصديره كخام.
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