فخور جدا... باسم مغنية يعلق على مشاركته في مسلسل النهاية

علق الفنان اللبناني باسم مغنية على مشاركته في مسلسل الخيال العلمي "النهاية" الذي يقوم ببطولته مع الفنان يوسف الشريف وعدد من النجوم.







وغرد باسم مغنية على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏فخور جدا أن أكون جزء من مسلسل (النهاية).هذا المسلسل أدين بنجاحه أولا للمخرج الكبير ياسر سامي والمؤلف عمر سمير عاطف ،وشركة الجرافيكس" ( Amr Akef)" وجميع الممثلين وعلى رأسهم النجم يوسف الشريف وأخيرا وليس آخرا المنتج ‎Synergy Tamer".







وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎‎‏‎‎انت نجم كبير" و "‏‎‎مبروك بتستاهل يا نجم .نحن معك بكل نجاحاتك لل ‎#النهايه ..ناطرين باقي مشاهدك اللي اكيد رح تبدع فيهن" و "‏‎‎كان نفسنا نشوفك وقت أطول".





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.







‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي