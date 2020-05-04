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رياضة

توماس بارتي يبلغ إدارة أتليتكو مدريد برغبته في الرحيل إلى أرسنال

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، أن الغاني توماس بارتي، متوسط ميدان نادي أتليتكو مدريد الإسباني، أبدى رغبته بالانتقال لصفوف نادي ارسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، أن بارتي أبدى رغبته بالرحيل عن الأتلتي والانتقال لصفوف نادي ارسنال، وأنه أبلغ إدارة ناديه الإسباني بذلك الأمر.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لوجود اهتمام من الجانرز، لضم بارتي في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وأن الصفقة ممكن أن تتم بين الطرفين مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وتألق بارتي بشكل لافت للنظر مع أتليتكو مدريد هذا الموسم، وقاده لإقصاء ليفربول الإنجليزي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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