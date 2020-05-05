AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:01 ص
مائدة فرحة
مائدة فرحة
Advertisements
أحمد عبد العزيز
لطالما كانت موائد الرحمن، جزء لا يتجزأ من عمل الخير في شهر رمضان الكريم، وهو ما آمن به عدد من الشباب من صغار السن بالإسكندرية فشاركو على مدار 5 سنوات في إعداد 3 موائد رحمن تحت أسم "فرحة"، بالجهود الذاتية فيما بينهم، ولكن مع الانتشار الكبير لفيروس والإجراءات الني اتخذتها الدولة لمواجته ماذا فعل هؤلاء لمواصلة عملهم الخيري؟.

يقول محمد شريف، أحد المشاكرين في المائدة، مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي تضمنت إلغاء موائد الرحمن، وجدنا أن دونا أصبح أهم وخاصة مع تردي الأوضاع الإقتصادية للمحتاجين بالمقارنة بالأعوام الماضية، فلجأنا إلى فكرة توصيل طعام الأفطار لهم "ديلفري".

وأضاف:"لدينا قائمة بأسماء وعنوانين بالمناطق الفقيرة، نقوم بتوصيل وجبات إفطار لهم نقوم نحن بإعدادها وطهيها بأنفسنا.

وتابع شريف قئلا:"نحن مجموعة من الشباب صغير السن من مناطق مختلفة جمعهم حب عمل الخير، في رمضان، وقرروا أن يبحثوا عن طريقة جديدة لمساعدة المحتاجين فأقاموا موائد لإفطار الصائمين تحت مسمى "موائد الفرحة" بالجهود الذاتية بشكل كامل.

وأضاف:"عددنا حوالي 60 شابا وفتاة متطوعين بشكل كامل لعمل موائد إفطار للفقراء، مشيرا إلى أنهم لا ينتمون لأي تيارات سياسية أو حزبية، ولكن جمعهم عمل الخير فقط.

وتقول مروة مصطفى، إحدى المتطوعات في المائدة، إنهم يقومنون بكل شيئ بالمائدة، بداية من شراء الطعام وصولا لإعداده وتقديمه للزائرين وذلك لتحديد النفقات واستخدام كل ميزانيتها على تقديم أكبر كمية من الوجبات للصائمين.

وأشارت إلى أنهم يقومون يوميا بإعداد نحو 1300 وجبة يوميا، تتكون من ربع فرخة وخضراوات وأرز أو مكرونة، أو وجبة سمك مشوي وأرز صيادية وطحينة وساطات في كل الحالا.
مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟
مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟
مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟
مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟
مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بتوجيه أموال موائد الرحمن لصالح دور الأيتام والمسنين

مصر الخير تطلق سند العيلة لأول مرة ضمن حملتها السنوية لإفطار صائم

تفاصيل حملة "لمة الخير هتفطر ملايين" لدعم العمالة اليومية خلال رمضان بمليون دولار

حدوتة مصرية.. حكاية قبطى يقيم مائدة رحمن ديليفرى بالغردقة

بالكمامات والقفازات.. شباب كوم بلال يتحدون كورونا وينظمون حملة إفطار صائم بطرق قنا

مفيش حاجة توقف الخير.. وجبات دليفري للصائمين بديلا عن موائد الرحمن في سوهاج

ترشيحاتنا

الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الأهلي

طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل.. فيديو

كورونا قتل ربع مليون شخص حول العالم وأصاب 3 ملايين و647 ألفا..أحدث إحصائية

شاهد.. كيف فتك دبور آسيوي قاتل بفأر ضخم في ثوانٍ

أخبار الرياضة.. المهدي سليمان يهاجم الحضري.. الزمالك يتعرض للسحر بين النفي والإثبات

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

AdvertisementS

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

لمواجهة كورونا.. الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب الموظفين اعتبارًا من أول مايو

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

نيسان تعلن توافر اختبارات القيادة للسيارة صني 2020 nissan sunny في نسختها المانيوال .. صور

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر