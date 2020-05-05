مائدة فرحة.. كيف تغلب الشباب على كورونا لصنع الخير في الإسكندرية؟

لطالما كانت موائد الرحمن، جزء لا يتجزأ من عمل الخير في شهر رمضان الكريم، وهو ما آمن به عدد من الشباب من صغار السن بالإسكندرية فشاركو على مدار 5 سنوات في إعداد 3 موائد رحمن تحت أسم "فرحة"، بالجهود الذاتية فيما بينهم، ولكن مع الانتشار الكبير لفيروس والإجراءات الني اتخذتها الدولة لمواجته ماذا فعل هؤلاء لمواصلة عملهم الخيري؟.





يقول محمد شريف، أحد المشاكرين في المائدة، مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي تضمنت إلغاء موائد الرحمن، وجدنا أن دونا أصبح أهم وخاصة مع تردي الأوضاع الإقتصادية للمحتاجين بالمقارنة بالأعوام الماضية، فلجأنا إلى فكرة توصيل طعام الأفطار لهم "ديلفري".



