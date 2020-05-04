AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:18 م
سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه
Advertisements
آية الجارحي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك  اليوم الاثنين 4-5-2020، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي  15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفي بنك مصر  سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار الامريكي في بنوك: "التنمية الصناعية، والاستثمار العربي، عودة، المصري لتنمية الصادرات" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك:"مصر ايران التنمية، الاهلي الكويتي، ومصرف ابو ظبي 15.70 جنيه للشراء و15.80جنيه للبيع.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع سعر الدينار الكويتي 4 قروش مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

ترشيحاتنا

يظهر النتائج خلال 12 ساعة.. الصحة تعلن تطبيقا جديدا لتحليل كورونا

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

شاهد.. سيول جارفة تضرب مدنا سعودية

كيفية صلاة الوتر إذا كانت ثلاث ركعات بتشهد واحد أم اثنين؟ الأزهر يحدد طريقتين

تعليق قوي من رامز جلال على حلقته مع محمد الشناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

هدية هتلر تنتهي إلى قطع غيار في وكالة البلح.. قصة سيارة الملك فاروق