أحمد سلام يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

الاحتفاء بهزيمة إسرائيل لم يقتصر على يوم السادس من اكتوبر فقط لأن الحرب جرت في شهر رمضان المعظم. وكان شهر رمضان من مسببات النصر العظيم لأنه التوقيت الذي لم يكن في خاطر الدولة العبرية وهنا تكمن عبقرية العسكرية المصرية التي أجادت الخداع الإستراتيجي. إعلان في الصحف عن رحلات عمرة لرجال القوات المسلحة. الجنود يلعبون كرة القدم علي شاطئ قناة السويس .مصر في رمضان لها شكل آخر.الروحانيات هذا الشهر غير باقي الشهور صيام وصلاة تراويح وسهر حتي السحور وصلاة الفجر.. وفي الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت الذي هو أيضا له طبيعة خاصة عند اليهود بدأ العبور ليسجل التاريخ لجيش مصر العظيم أنه عبر الهزيمة بعزيمة الصائمين ليتحقق النصر العظيم .









لأجل هذا فإن الاحتفال بذكري النصر العظيم يوم العاشر من رمضان له أروع الأثر لأنه استحضار لأيام كانت فيها مصر علي موعد مع السعادة بعد سنوات قاتمة كابدت فيها مرارة الهزيمة .









إنها العزيمة التي جعلت جيش مصر يحقق المعجزة ويجهز علي جيش الدولة العبرية لتنتهي للأبد أسطورة الجيش الذي لا يقهر .









يسجل التاريخ ليوم العاشر من رمضان عام1393هجرية أن جيش الجبارين وقوامه شجعان عبروا القناة صائمين وكان نداء الله أكبر محفزا للقتال حتي تحقق النصر المبين .









إنها الذكري الغالية على قلوبنا مسلمين ومسيحيين ولا فرق وتلك عظمة المصريين وحدتهم المعركة وكانت مصر كلها في بوتقة واحدة لم تسجل أقسام الشرطة أي واقعة تستلزم الذهاب إليها. إنها القلوب اذا صفت وتطهرت من أهواء الدنيا لتذوب عشقا في ثري الوطن الذي كان لزاما أن يتطهر ويتحرر من احتلال بغيض استلب سيناء الحبيبة وكان لزاما رد الاعتبار .









في ذكري نصر العاشر من رمضان سلام علي آباء النصر العظام قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية ⁦..سلام علي الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .. سلام علي صاحب قرار الحرب الرئيس الراحل أنور السادات .









سيناء حرة بعد نصر مبين وسلام من موقع القوة وها هي مصر تخوض حربا جديدة لأجل تطهير سيناء من الإرهاب .









إنها مصر عندما تفرح . إنه نصر العاشر من رمضان الذي أعقب سنوات عجافا إلي أن تحقق النصر المبين .



