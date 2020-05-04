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بعد مطالبة ترامب بمحاسبة الصين.. صحيفة تكشف أدلة الولايات المتحدة في اتهام بكين ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:13 م
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
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إبراهيم القادري
كشفت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، عن الأدلة التي تستند إليها الإدارة الأمريكية في اتهمها للصين بأنها من صدرت هذا فيروس كورونا للعالم، وفقًا لما قاله وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته صباح أمس، الأحد، وكذلك تصريحات الرئيس ترامب مساء أمس لشبكة "فوكس نيوز".


وأضافت هبة القدسي، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تصريحات المسئولين الأمريكيين تؤكد أن الصين هي السبب في انتشار فيروس كورونا، بناءً على تقارير صادرة من الاستخبارات الأمريكية.


وأوضحت هبة القدسي ، أن هذه التقارير تؤكد أن الفيروس تسرب من أحد المختبرات الصينية في مدينة ووهان، إلا أن التقارير لم تشِر إلى أنه انتشر بشكل متعمد أم لا.


وتابعت هبة القدسي، أن الصين تعمدت عدم الإفصاح بشفافية عن خطورة هذا الفيروس، كما تعمدت تقليل الصادرات من المعدات والمستلزمات الطبية.


وأكدت أن الصين احتفظت بمخزون كبير من الأقنعة والكمامات وغيرها من المستلزمات؛ وهو ما يؤكد أنها كانت تعي خطورة الفيروس.
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