تعرف على طرق تشغيل السيارة ببطارية ضعيفة وأعراض تلفها

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش و قد تناولنا في
موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني
الارقام المدونة علية وسنتاول في
موضوعنا اليوم كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة .
كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة
:
1 – اضغط على دواسة الدبرياج
2 – قم بفتح الكونتاكت وننتظر لحين اطفاء أضواء الطابلو و لمبة التشيك
3 – قم بتدوير المحرك مع الضغط على دواسة الدبرياج ومساعدة المحرك بضغطات صغيرة على دواسة الوقود
معني ضعف بطارية سيارتك هو بداية تلفها و يجب اجراء كشف عليها
للوقوف علي الحالة الفنية لها و بيان قدرتها علي التشغيل و فيما يلي سنطرح عليك
اعراض تلف بطارية سيارتك .
أعراض تلف بطارية السيارة :
1– وجود صدأ او تلف
بأقطاب البطارية
2– ظهور انتفاخ في
البطارية
3– ظهور مشاكل في الدينمو
الموجود بالسيارة
4– صعوبة في تشغيل
المحرك
5- شعورك بضعف عام في
الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي