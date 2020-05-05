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سيارات

تعرف على طرق تشغيل السيارة ببطارية ضعيفة وأعراض تلفها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:00 م
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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اشرف عطية

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش و قد تناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني الارقام المدونة علية وسنتاول في موضوعنا اليوم كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة  . 

 

كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة

 

1 – اضغط على دواسة الدبرياج 


2 – قم بفتح الكونتاكت  وننتظر لحين اطفاء أضواء الطابلو و لمبة التشيك


3 – قم بتدوير المحرك مع الضغط على دواسة الدبرياج ومساعدة المحرك بضغطات صغيرة  على دواسة الوقود 

 

معني ضعف بطارية سيارتك هو بداية تلفها و يجب اجراء كشف عليها للوقوف علي الحالة الفنية لها و بيان قدرتها علي التشغيل و فيما يلي سنطرح عليك اعراض تلف بطارية سيارتك .

أعراض تلف بطارية السيارة :

1– وجود صدأ او تلف بأقطاب البطارية

2– ظهور انتفاخ في البطارية

3– ظهور مشاكل في الدينمو الموجود بالسيارة

4– صعوبة في تشغيل المحرك 

5- شعورك بضعف عام في الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي

 


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