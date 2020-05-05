تعرف على طرق تشغيل السيارة ببطارية ضعيفة وأعراض تلفها

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش و قد تناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني الارقام المدونة علية وسنتاول في موضوعنا اليوم كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة .

كيفية تشغيل محرك السيارة ببطارية ضعيفة :

1 – اضغط على دواسة الدبرياج



2 – قم بفتح الكونتاكت وننتظر لحين اطفاء أضواء الطابلو و لمبة التشيك



3 – قم بتدوير المحرك مع الضغط على دواسة الدبرياج ومساعدة المحرك بضغطات صغيرة على دواسة الوقود

معني ضعف بطارية سيارتك هو بداية تلفها و يجب اجراء كشف عليها للوقوف علي الحالة الفنية لها و بيان قدرتها علي التشغيل و فيما يلي سنطرح عليك اعراض تلف بطارية سيارتك .

أعراض تلف بطارية السيارة :

1– وجود صدأ او تلف بأقطاب البطارية

2– ظهور انتفاخ في البطارية

3– ظهور مشاكل في الدينمو الموجود بالسيارة

4– صعوبة في تشغيل المحرك

5- شعورك بضعف عام في الكهرباء خصوصا اثناء تشغيل التكييف و النور العالي