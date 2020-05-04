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أخبار العالم

تحذير إيراني لمجلس الأمن إذا ما سمع مقترح أمريكا حول حظر الأسلحة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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محمد علي
رصد موقع راديو فاردا الإيراني، تعارضا في وجهات النظر الرسمية من قبل مسئولي النظام الإيراني في ردهم على حظر استيرادهم للأسلحة.


قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه لن يبقى شيء من الاتفاق النووي لعام 2015 إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة ضد إيران إلى ما بعد أكتوبر 2020.


بينما قال المتحدث باسم الرئيس حسن روحاني ، علي ربيعي ، إن إيران لا تخطط للانسحاب من الاتفاق النووي.


بناءً على الاتفاقية المتعددة الأطراف ، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، يجب السماح لإيران بشراء وبيع الأسلحة بعد خمس سنوات من التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول أكتوبر 2020.


لكن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار أمني للأمم المتحدة يدعو إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى.


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي يوم الاثنين  في طهران أن "إنهاء حظر الأسلحة هو أحد إنجازات خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران" ، مضيفا أن "منع طهران من الاستفادة من هذه الميزة سيدفع إيران إلى إظهار رد فعل سريع وستنفذ إيران القرارات التي اتخذتها في هذا الصدد ".


ومع ذلك ، في وقت لاحق يوم الاثنين ، أكد علي ربيعي أن إيران لم تقرر بعد الانسحاب من الاتفاقية، على الرغم من أنه شدد على أن "انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل مجلس الأمن الدولي لن يتم التسامح معه وستتخذ جمهورية إيران إجراءات لتلبية متطلباتها ".


حذر رئيس الأمن الإيراني علي شمخاني يوم الأحد من أن "تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيؤدي إلى" الموت الأبدي "لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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