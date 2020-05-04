هل من قتل أحدا في لعبة بابجي آثم شرعًا؟ سؤال غريب أجاب عنه الأزهر.. فيديو

هل من قتل أحدا في لعبة بابجي آثم شرعًا ؟ سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.





وأثار السؤال، ضحك الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قبل الإجابة عليه داعيا للسائل "نسأل الله عزوجل منا ومنك القبول في القول والعمل.. أضحك الله سنك كما أضحكتنا.





وتابع الطويل في توضيح لاحق للبث بأن هذا من الأمور الافتراضية التي لا تبنى عليها أحكام شرعية بعينها لا إذا تكلمنا عن لعبة بابجي بعينها وحكمها الشرعي.. فنقول بأن شأنها شأن غيرها من النشاطات إن ترتب عليها ضرر بالفرد سواء نفسي أو عضوي، لا يجوز ممارستها.





وأما أن ثبت عدم تسببها في أي أضرار فيجوز بشرط ألا تشغل الإنسان عن عبادة الله وعن واجباته ومسؤولياته المنوطة به.