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محافظات

استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:22 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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أحمد على

شهدت شوارع قرية البنوان بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات السكنية بقرية بمدينة المحلة للوقاية من أخطار "كورونا "حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .


وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة  فضلا عن مشاركه المهندس محمد صلاح  والمحاسب عبد المجيد نائب رئيس مجلس المدينة العمالية بالقيام بحملة لتعقيم وتطهير الوحدة المحلية لقرية البنوان بنطاق دائرة مركز المحلة .


وأشار رئيس مجلس المدينة  أنه سيتم تطهير مادة جديدة معدل تركيزها 1-200 لتر لتطهير الأماكن المصابة بالفيروس، حيث سيتم التطهير طبقا للجدول المحدد لتطهير الوحدات المحلية ومدينة المحلة الكبرى وذلك علي مدار 8 ايام متتالية.


كما أوضح رئيس مجلس المدينة أن تلك التدابير والاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي تتخذها الدوله للوقايه ضد لفيروس كورونا فى الوقت الجاري.

استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور
استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور
استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور
استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور
استمرار حملات التطهير والتعقيم بنطاق الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة .. صور
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