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أخبار البلد

وفاة قائد القوات الجوية الأسبق .. والقوات المسلحة تنعيه

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:13 م
فريق طيار محمد عبد
فريق طيار محمد عبد الحميد حلمي
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محمد إبراهيم
نعت القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق محمد عبد الحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق، الذى وافته المنية أمس، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويعتبر الفريق حلمي، آخر قائد للقوات الجوية والدفاع المصرية، قبل فصلهما، بقرار الرئيس جمال عبدالناصر في فبراير 1968، بإنشاء قوات الدفاع الجوي وفصلها عن القوات الجوية، وبعدها أصبح قائدا للقوات الجوية فقط في فترة حرب الاستنزاف، من 2 أغسطس 1968- 22 يونيو 1969.

وكان سفيرا لجمهورية مصر العربية فى روما، ونجل المرحوم الأميرالاى عبدالحميد حلمى كومندان حرس الملك.
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