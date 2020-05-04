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أخبار البلد

لماذا يُطلق على الكاهن لقب "أبونا" ؟.. البابا تواضروس يجيب

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:23 م
البابا تواضرس
البابا تواضرس
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تعيش في الزمن وهى كنيسة حاضرة وليس فقط في الماضى وتعى مسئوليتها في الحاضر.


وأضاف البابا تواضروس الثاني - في كلمة له بثها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - أن الكنيسة كمؤسسة لها دورها الفعال في مجالات كثيرة، فهى تقوم بأعمال الرعاية وهو عمل ممتد وتقوم على ما نسميه بالأبوة.


وتابع قائلا، إن الجميع يخاطب الكاهن بـ"أبونا" وهى كلمة غالية في تاريخ كنيستنا وفي حاضرنا، وأنه عندما نقول "أبونا" فهى تعنى أن الأب الكاهن هو أب للشخص ولكل الحاضرين في الكنيسة وكأن جميع المتواجدين في الكنيسة إخوة، وأن الأب الكاهن يفتقد أبناءه في منازلهم وأحيانا أماكن عملهم، وله دور مهم ومؤثر في حياة الإنسان المسيحي كراع ومرشد روحى وأب اعتراف.


وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الرعاية تجعل الكنيسة حاضرة وبها خدمات رعوية كثيرة منها "الأطفال والشباب والمسنون والسيدات وأصحاب الأعمال الحرة وغيرها الكثير"، لافتا إلى أن صور الخدمة المتعددة تجعل الكنيسة حاضرة باستمرار.


ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن أشهر حضور للكنيسة يكون في مدارس الأحد وهى فكرة تربوية تعيش في الكنيسة منذ نحو 100 عام في الكنائس داخل مصر وخارجها، والرعاية تؤثر بقوة في التكوين الإنساني لكل شخص.


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