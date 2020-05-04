الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب

قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية للجيش السوري استطاعت إحباط هجوما صاروخيًا عدوانيا على مدينة حلب، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.





وذكرت وكالة الأنباء السوريةسانا، إن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب.





ولم تورد وسائل الإعلام المزيد من التفاصيل لكنها ليست المرة الأولى التي تغير فيها قوات الإحتلال على أهداف داخل سوريا، إذ تفعل ذلك طوال السنوات الماضية.





وسبق وتصاعدت الأمور لحد كبير خلال العام الماضي، إلا أن روسيا وجهت تحذيرها لإسرائيل من مغبة هذه الخروقات.





وزودت روسيا القوات السورية بمنظومات دفاع جوية جديدة للتصدى للعدوان الإسرائيلي المتكرر.



