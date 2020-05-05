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ديني

اسمع "سبح بحمدك الصائمون" بصوت الشيخ طوبار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:29 ص
اسمع سبح بحمدك الصائمون
اسمع " سبح بحمدك الصائمون" بصوت الشيخ طوبار
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محمود ضاحي
يعد ابتهال "سبح بحمدك الصائمون" للشيخ نصر الدين طوبار من أهم ابتهالاته التي قالها في نصر العاشر من شهر رمضان.


ولد نصر الدين طوبار  عام "1920  وهو من أشهر منشدي القرن الماضي،  ذاع صيته فى مدن وقرى محافظة الدقهلية، حيث كان يحرص أعيان هذه المحافظة على دعوته لإحياء حفلات الصفاء الروحى، سواء كانت بالتلاوة القرآنية أو بأدائه لبعض الأناشيد والتلاوات الدينية.


أنشد ابتهال " سبح بحمدك الصائمون"  خصيصا لأبطال حرب أكتوبر عام 1973،  وهي من أهم الابتهالات الدينية فى تحريك المشاعر لدعم الجيش المصرى فى حربه ضد إسرائيل، كما ارتبط الناس بالشيخ نصر الدين طوبار بسماعه عقب قراءة الشيخ الشعشاعى، فى الفجر.


 لم يكن الأمر عند نصر الدين طوبار يقتصر على السعى للانتشار فى دلتا مصر وحسب، بل كانت أحلامه وطموحاته تدفعه دائمًا للبحث عن فرصة للوصول إلى كل المستمعين العرب والمسلمين، وبالفعل اصبح سفيرًا للإسلام والمسلمين، فمن لندن ذاعت شهرة الشيخ فى كل المدن الأوروبية، وكتبت عن الصحف الألمانية عنه "صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب".


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