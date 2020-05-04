فهمت الموضوع غلط .. سيدة تقطع الكمامة لسبب غريب .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في شرق بريطانيا ارتدت الكمامة اثناء خروجها من المنزل بعد التعليمات الصارمة التي أكدت عليها الحكومة حول ارتداء الكمامة .









قامت السيدة بشيء غريب جدا ، حيث إنها قامت بقطع الجزء الذي يغطى الأنف والفم لأنها شعرت أن الكمامة تشعرها بضيق التنفس ، و قررت قص ذلك الجزء و ارتداء الكمامة .









تداول رواد التواصل الاجتماعي تلك الصورة التي أثارت سخرية الكثير منهم بسبب الطريقة التي ارتدت بها تلك السيدة الكمامة .



