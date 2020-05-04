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منوعات

فهمت الموضوع غلط .. سيدة تقطع الكمامة لسبب غريب .. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت بعض الدول حول العالم فرض ارتداء الكمامات اثناء الخروج من المنزل و التجول في الشوارع  للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ، فقد قامت المصانع بانتاج كميات كبيرة من الكمامات لتغطية احتياجات المواطنين . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في شرق بريطانيا ارتدت الكمامة اثناء خروجها من المنزل بعد التعليمات الصارمة التي أكدت عليها الحكومة حول ارتداء الكمامة . 


قامت السيدة بشيء غريب جدا ، حيث إنها قامت بقطع الجزء الذي يغطى الأنف والفم لأنها شعرت أن الكمامة تشعرها بضيق التنفس ، و قررت قص ذلك الجزء و ارتداء الكمامة . 


تداول رواد التواصل الاجتماعي تلك الصورة التي أثارت سخرية الكثير منهم بسبب الطريقة التي ارتدت بها تلك السيدة الكمامة . 

فهمت الموضوع غلط .. سيدة تقطع الكمامة لسبب غريب .. صور
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