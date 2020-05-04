بعد انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر.. أبرز أزمات نجوم الكرة مع الفنانات

شائعات طالت روتانا ابنة غادة عبدالرازق وارتباطها بـ محمد شوقي

مي عزالدين انفصلت عن زيدان بسبب زوجته





أزمات كثيرة تثار بين نجوم الكرة والفنانات، وخصوصا المتزوجين، فالجمهور لايمل من ملاحقة المشاهير، ومعرفة تفاصيلهم الشخصية سواء كانت بشأن الارتباط أو الانفصال أو الشائعات.





وحدثت الكثير من الأزمات نجوم الكرة والفن سواء كان انفصال أو إشاعات بالارتباط زمن خلال هذا التقرير نرصد أبرز أزمات نجوم الكرة والفنانين





نورهان عبد الفتاح ومحمود كهربا





أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حالة من الجدل الواسع فور قراره بحذف اسم خطيبته نورهان عبد الفتاح شقيقة نجمة مسرح مصر "إسراء"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "نستجرام".





وجاء قرار محمود كهربا بحذف اسمها بعد ظهورها فى برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "mbc مصر".





وجاء رد فعل نورهان على هذا الأمر بحذف اسمه ايضا من حسابها على انستجرام وهو ما يؤكد انفصالهما وفسخ الخطوبة.





وحتى الآن لم يتأكد خبر انفصال كهربا ونورهان من عدمه، فعلاقتهما بشكل عام يشوبها الغموض، فرغم إعلان ارتباطهما في شهر فبراير الماضي إلا أنهما لم ينشرا أيًا من الصور التي تجمعهما سويًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل.





مي عز الدين وزيدان





وفي عام 2009 أعلن محمد زيدان خطوبته على الفنانة مى عز الدين، ولكن تلك الخطوبة لم تكتمل خاصة أن اللاعب دخل فى أزمات مع زوجته الدنماركية، وهى المشاكل التى أدت لفسخ الخطوبة بين مى عز الدين وزيدان، وأعلن بعدها اللاعب نهايته فى الملاعب الأوروبية، ونتقل إلى بنى ياس الإماراتي.





روتانا ومحمد شوقى





وظهرت شائعات فى الوسط الفني بمصر عام 2010 مفادها ارتباط محمد شوقي بـ "روتانا" ابنة غادة عبدالرازق، خاصةً بعد أن تردّد أنهما شوهدا معًا في أكثر من مناسبة، وآخرها الحفل الذي أقامته غادة عبدالرازق لابنتها بمناسبة تفوقها وتخرجها من أكاديمية الطيران في الأردن، حيث حرص شوقي على الحضور لتقديم التهنئة لروتانا، والتقط صورًا تذكارية معها.





ولكن سرعان ما خرجت الفنانة غادة عبدالرازق ونفت ما ذكره عدد من التقارير الصحفية أخيرًا بشأن ارتباط ابنتها “روتانا” بلاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد شوقي.





وأَكَّدت غادة عبدالرازق أن كل ما تتداوله الصحف والمجلات بشأن هذا الموضوع مجرد شائعات، وأن محمد شوقي مجرد صديق للعائلة ليس أكثر.



