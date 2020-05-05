البلدان العربية تدفع الثمن.. ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الحالي

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن بعض المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في الصيف بحوالي 4 درجات مئوية بحلول منتصف العام الحالي.





وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية : حتى ولو نجحت الجهود الدولية في الحد من متوسط درجة الحرارة العالمية بناء على اتفاقية باريس الموقعة عام 2016 ستكون عواقب هذا الارتفاع عديدة، وسيدفع سكان البلدان العربية أيضا ثمنا باهظا وذلك وفقا لدراسة لمعهد ماكس بلانك للكيمياء.





ولفت الاتحاد الى تحذير البنك الدولي قبل أعوام من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر الأماكن على الأرض عرضة للخطر نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، خاصة المناطق الساحلية المنخفضة في مصر وتونس وليبيا وقطر والإمارات والكويت.





وكشف أن 2019 شهد انخفاضا فى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كوارث طبيعية إلى 146 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعامين السابقين، بسبب غياب الأعاصير الشديدة في الولايات المتحدة.





وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية أن التأمين غطى ما قيمته 60 مليار دولار من الخسائر، وهو أقل من المتوسط السنوي للخسائر خلال العشر سنوات السابقة الذي بلغ 75 مليار دولار.