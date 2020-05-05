الداخلية تواصل حملاتها لمنع التهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى بقرابة (15 ألف جنيه).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 3 قضايا (دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 121 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 140 حكم قضائى متنوع.



