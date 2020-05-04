انتصار جديد على كورونا .. شفاء 7 حالات وخروجهم من العزل

تواصل محافظة أسوان سلسلة انتصارات مصابي فيروس كورونا المستجد من خلال تماثل الحالات العديدة للشفاء وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل والمدينة الشبابية حيث تعافى اليوم 7 حالات جديدة .





وقد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.









وغادر المتعافون بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان والمدينة الشبابية ، فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية .









وجاءت أسماء المتعافين الجدد على النحو التالى وهم حسام.ع.ا، وإيمان.ع.ع، وجرجس.د.ق، ورامى.د.ق، وأحلام.ع.ش، ومحمد.ع.ا، وعبد الحميد.م.ع، وكمال.م.م".









وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.









وجاء قرار تخصيص المدينة الشبابية منطقة عزل، جاء بديلًا لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، نظرًا لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملائمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر وتعد أيضًا أكثر أمانًا وسلامة للمرضى.









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