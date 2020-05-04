القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي عين شمس.. شاهد

ردت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي على شكوى الأهالي بمساكن عين شمس لموقع صدى البلد الإخباري من انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة يوميا عن المنطقة.





وأفادت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي في بيانها لموقع صدى البلد الإخباري بأنه وفقا لقاعدة بيانات الخط الساخن 125 لا يوجد أعطال عامة تؤثر بالانقطاع على الشاكى فتم التواصل مع السيد مدير الفرع التابع له العنوان محل الشكوى أفاد بأن المياه بحالة جيدة بالمنطقة.





وأوضحت الشركة القابضة أنه تم التواصل مع الشاكى وأفاد بعودة المياه بالامس بصورة طبيعة واليوم المياه موجودة بحالة جيدة.





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