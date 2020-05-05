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تعليم

تعرف علي أهم قرارات تربية نوعية عين شمس بعد اجتماع مجلس الكلية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:01 ص
قصر الزعفران بجامعة
قصر الزعفران بجامعة عين شمس - أرشيفية
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس خطة لإدارة المقالة البحثية للمواد النظرية للعام 2019/2020 لسنوات النقل فقط بناءا على قرار مجلس الكلية برئاسة الدكتور اسامة السيد مصطفى عميد الكلية  وتحت إشراف الدكتورة سالى أحمد شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب يرجى من طلابنا الكرام لسنوات النقل فقط العلم بالتالى.
اقرا ايضا:

- تم ايقاف رفع المحاضرات العلمية on line على المنصة الالكترونية للكلية في 30/4/2020
- لا يوجد درجات لاعمال السنه للجزء النظري او العملي في جميع مقررات الترم الثاني للعام الجامعي 2019/2020
- تطبق نصف درجات الرأفة على الترم الاول فقط ولا تطبق على الفصل الدراسي الثاني .
- المقصود بالفرقة النهائية هم طلاب الفرقة الرابعة بفصيلها الاول و الثاني
- المقصود بسنوات النقل هم الطلاب المقيدين بالفرقة الاولي _ الثانية _ الثالثه بفصليهما الاول و الثاني
- تتبع الكلية في تقييم الطلاب نظام المقالات البحثية .
- يحدد كل استاذ للمادة عدد 3موضوعات ( للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه و تتم هذه الخطوه قبل 5/5/2020

- يجرى البحث فردي اي لايشترك في البحث مجموعه من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

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