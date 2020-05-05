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بين الناس

رغم التحذيرات.. تكدس وازدحام في بريد الفشن بسبب المعاشات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عمر سيد والمقيم فى محافظة بنى سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التكدس والازدحام على مكتب بريد الفشن دون الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الوقائية الصحية للحد من عدوى فيروس كورونا.
 
ويقول فى رسالته: السبب فى هذا التكدس هو صرف المعاشات، وناشد المسئولين بتنظيم المواطنين أمام المصالح سواء بريد أو بنوك لأن هذا التكدس يزيد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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