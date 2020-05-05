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بين الناس

أهالي قرية صفط راشين ببنى سويف يطالبون بتوفير طبيب دائم بالوحدة الصحية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن أمير ناجح ياسين المقيم في قرية صفط راشين مركز ببا محافظة بنى سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المحافظ ووزارة الصحة بتوفير طبيب دائم بالوحدة الصحية بقرية صفط راشين.

 

ويقول فى رسالته: لا يوجد بالوحدة طبيبا دائما منذ فترة طويلة والطبيب المتواجد يكون يومين فقط فى الأسبوع، ويكون العلم داخل الوحدة إدارى فقط، علما بأن الوحدة الصحية تخدم القرية والتى تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة وقرى أخرى مجاورة ولا يعرفون أين يتوجهون فى حالة وجود حالة طارئة.

 

للتواصل مع القارئ عبر الرقم التالى: 01206709664 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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