حبس مسئول عن مخزن لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مسئول عن مخزن مواد غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول مخزن مواد غذائية بالسلام ثان، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (10 أطنان زيت طعام - 1 طن طحينة - 600 كيلو جرام زيت حار) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى.