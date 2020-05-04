AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زياد بهاء الدين: إجراءات الحكومة حيال كورونا استباقية ومتميزة ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:18 م
الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن قضية فيروس "كورونا" ليست قضية محلية بل قضية تشغل العالم بأكمله، مشيرًا إلى أنها ليست لها إجابة قطعية.


وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، أثناء مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن المعضلة تسير بين أمرين فلا يوجد شيء اسمه إغلاق كامل في مجتمع كثير السكان ومحدود التكنولوجية، وأيضًا لا يوجد شيء اسمه فتح كامل وتجاهل المرض.


وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، أن الحلول الأحادية بين الإغلاق الكامل أو الفتح الكامل ليست منطقية، مشيرًا إلى أن مصر كانت منذ بداية الأزمة تتعامل بشكل استباقي للمشاكل الحالة الناجمة عن فيروس كورونا ومحاصرة بؤر المرض الحالة ولكن من الواضح  الآن هناك قدر من الزيادة في الإصابات وليس النقصان والحكومة تأخذ ذلك في الاعتبار. 


وأشار إلى أن منطق إحداث التوازن الذي سلكته مصر خلال الفترة الماضية وخلال المقبلة أيضًا بإحداث شكل من الاستمرارية بين الإجراءات الاحترازية والعمل الاقتصادي في بعض القطاعات المهمة مثل المصانع خاصة الاغذية وقطاع التشييد والبناء هو أمر لا مفر منه في بلد مثل مصر وإلا سنواجه مشاكل كبيرة.


وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق، "تحفظي الوحيد هو أننا عندما قررنا استمرار أو عمل بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة ينبغي علينا أن نختار الأولويات في تلك القطاعات ذات العائد الاقتصادي الكبير وذات الضرر الصحي المحدود، وبالتالي مازال يساورني  بعض القلق في فتح بعض الانشطة الاقتصادية مثل الفنادق  والمولات التجارية لكن زياد بهاء الدين أشاد بجهود الدولة، قائلًا "إجراءات استباقية ودقيقة في وقت صعب وبالغ الصعوبة وصعب فيه قراءة المستقبل".


وعزى بهاء الدين، قلقه من إعادة فتح الفنادق إلا أن طبيعة قطاع الفندقة مختلفة عن المصانع ففي الأول المترددين مختلفة أو النزلاء مقارنة بالمصانع والتي تشهد  تردد نفس العمالة والأشخاص لكن المولات والفنادق مختلفة في تردد النزلاء وأعتقد أنه ربما يجب على الحكومة ان تتريث في فتح الفنادق حتى لو بعد العيد حتى يكون الوضع أكثر إستقرارًا لكن بخلاف ذلك إجراءات الحكومة جيدة وتتناسب مع الحدث العالمي غير المسبوق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 قرارًا.. كيف واجهت الحكومة فيروس كورونا في مصر.. ملف كامل

زياد بهاء الدين: يجب التوازن في إدارة المعركتين الطبية والاقتصادية ضد كورونا.. فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يعود لممارسة عمله بعد تعافيه من فيروس كورونا

بنجلاديش تتحدى كورونا.. عودة مئات المصانع للعمل

الصحافة البريطانية تبرز قرار مصر بإعادة فتح الفنادق

ترشيحاتنا

في حالة واحدة.. النواب يكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات

أبرزهم محمد شوقي وزيدان وكهربا.. أزمات نجوم الكرة مع الفنانات عرض مستمر

مجلس الوزراء يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر .. فيديو

ميدو ينتقد محمد الشناوي بعد مقلب رامز مجنون رسمى

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

بسبب مشهد في البرنس .. روجينا توجه رسالة لـ محمد سامي .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور

بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة