ضبط 12 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وضبط 385 كيلو مواد تموينية بالسنبلاوين

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 12 مخبزا مخالفا لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة لضبط 385 كيلو مواد تموينية في حملة بالسنبلاوين.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



