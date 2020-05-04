ضبط 12 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وضبط 385 كيلو مواد تموينية بالسنبلاوين

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 12 مخبزا مخالفا لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة لضبط 385 كيلو مواد تموينية في حملة بالسنبلاوين.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.
ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز والمنشآت الغذائية والتجارية بالسنبلاوين،وتم تحرير محضر للاتجار في طفايات حريق غير صالحة ومقلدة والتحفظ على 8 طفايات، ومحضر للاتجار في السلع التموينية وضبط ماكينة صرف و54 بطاقة تموين و 200كيلو سكر و168 زجاجة زيت تموين و10 كيلو دقيق و7علبة سمن،وضبط 12 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث التموين.