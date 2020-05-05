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حسام الشاعر: اللي عاوز ينجو من كورونا يروح الفنادق

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:01 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال حسام  الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرف شركات السياحة، إنه سيتم غدًا فتح الباب لتلقى طلبات الفنادق من أجل استقبال نزلاء، مشيرًا إلى أنه سيتم الموافقة للفنادق التى التزمت وطبقت الشروط التى أعلنت عنها المؤسسات المصرية، وتابع:" الإجراءات المواجدة فى الفنادق أشد من الإجراءات بالمستشفيات".


وأضاف "الشاعر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 3 شركات عالمية ستبحث مع الجهات المصرية الشروط الصحية لعودة السياحة الداخلية وفتح الفنادق، وتابع:" سيتم تخصيص جزء صغير من الفندق لعزل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا مع اتباع إجراءات طبية ووقائية صارمة ستكون بالفنادق عند عملها".


وأكد  رئيس مجلس إدارة غرف شركات السياحة ، أن الأجانب فضلوا البقاء فى شرم الشيخ والغردقة، عند ظهور فيروس كورونا، وعندما أغلقت الفنادق قاموا بتأجير منازل هناك نظرًا للجو الصحى المتوافر بمصر. 


ولفت "الشاعر"، إلى أن فتح الفنادق لا يهدف للربحية على الإطلاق بقدر الحفاظ على صناعة السياحة، وتابع:"ونقول أننا متواجدون لحين انتهاء الجائحة أكثر من الربح..الفندق سيكون أضمن بالنسبة لى من التواجد خارجه ..واللى عاوز ينجو من كورونا يروح الفنادق".
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