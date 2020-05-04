تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوقا بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، على جثة شاب مشنوقًا داخل شقة سكنية بمنطقة عمارات مبارك 14، شمال مدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا فى مطلع العقد الخامس من العمر، داخل شقته بمنطقة عمارات الجيش شمال مدينة الغردقة.



