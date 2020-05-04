تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوقا بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، على جثة شاب مشنوقًا داخل شقة سكنية بمنطقة عمارات مبارك 14، شمال مدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا فى مطلع العقد الخامس من العمر، داخل شقته بمنطقة عمارات الجيش شمال مدينة الغردقة.
وفور انتقال الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وقوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة لمعاينة موقع الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وجارى التحقيقات، وتشير التحريات الأولية حول الواقعة إلى عدم وجود شبهة جنائية وأنها واقعة انتحار بسبب خلافات أسرية وراء الحادث.