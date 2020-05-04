AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوقا بالغردقة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:33 م
جثة
جثة
Advertisements
إبراهيم جادالله
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، على جثة شاب مشنوقًا داخل شقة سكنية بمنطقة عمارات مبارك 14، شمال مدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا فى مطلع العقد الخامس من العمر، داخل شقته بمنطقة عمارات الجيش شمال مدينة الغردقة.

وفور انتقال الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وقوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة لمعاينة موقع الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة وجارى التحقيقات، وتشير التحريات الأولية حول الواقعة إلى عدم وجود شبهة جنائية وأنها واقعة انتحار بسبب خلافات أسرية وراء الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة أبو عشرة في الغردقة

ترشيحاتنا

أحمد صلاح حسني يشيد بـ محمد النشاوي بعد مقلب رامز جلال.. شاهد

بعد اعتزال نهى عابدين الفن .. نسرين أمين : أفكر في نفس القرار

مجلس الوزراء يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر .. فيديو

بعد وصلة غزل من الفتيات.. 5 صور لـ محمد الشناوى برفقة زوجته

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

اخبار الاهلي.. جريمة الحضري.. والموقف النهائي لضم وردة وكوكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور