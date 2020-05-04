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رياضة

اخبار الاهلي.. جريمة الحضري.. والموقف النهائي لضم وردة وكوكا

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أخبار النادي الأهلي على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي.


أعلنت صحيفة "ماركا" الاسبانية، فوز النادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، التى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأفضل الأندية.

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي والمنتخب الاول عن سعادته بـ حلقته في برنامج المقالب الشهير " رامز مجنون رسمي " 

علق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على وقوعه في مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز مجنون رسمي".


علق احمد ناجي حارس مرمي الاهلي السابق ، ومدرب سموحة الحالي ، عن واقعه هروب عصام الحضري عن النادي الاهلي .

كشف احمد ناجى حارس مرمي الاهلي السابق ، ومدرب سموحة الحالي ، عن سبب خلافاته مع اكرامي الكبير .

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن احمد حسن كوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا البرتغالي المعار إلي اولمبياكوس اليوناني، ليس ضمن حساباتهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وكشف الجهاز الفني أن هناك تقدير كبير لاحمد كوكا ونفس الأمر بالنسبة لعمرو ورد ة ولكنهم خارج الحسابات الفني تماما خلال الفترة المقبلة .
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