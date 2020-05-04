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ديني

فعل الخيرات في شهر رمضان.. فيديو لـ الأمين العام لكبار العلماء

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:21 م
الأمين العام لكبار
الأمين العام لكبار العلماء
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محمد شحتة
تحدث الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء عن فعل الخيرات في شهر رمضان في ظل الظروف الحالية التي نمر بها.

وقال الضويني في فيديو بثته صفحة مجمع البحوث الإسلامية، إننا حرمنا هذا العام من عدد من الطقوس والعادات والعبادات الرمضانية التي كان أغلبها يتطلب اجتماع المسلمين على أدائها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن من تعود على التصدق وإخراج الطعام للفقراء، فهذا ما زال متاحا لإفطار الصائمين ومساعدة العمالة البسيطة التي انقطعت بهم السبل فرفع حوائج الأمة لها من الثواب الجزيل من الله في هذه الأزمة.

وأوضح، أن تقوى المؤمن في قلبه وليست في المسجد فقط، فيستطيع أن يقيمها في البيت ومع الأولاد، فأبواب الخير مفتوحة ومتنوعة.

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