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اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري شهدت استقرارا، اليوم الثلاثاء 5-5-2020، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مسجلا 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 17.16 جنيه للشراء و17.28 جنيه للبيع، وبلغ الجنيه الاسترليني 19.51 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني  2.22 جنيه للشراء و2.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك السويسري 16.27 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني 14.69 جنيه للشراء و14.79 جنيه للبيع .

وعن أسعار صرف العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 50.71 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 جنيه و 4.30 جنيه للبيع.
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