بالأبيض أحدث ظهور لـ محمد فؤاد على الإنستجرام

نشر الفنان محمد فؤاد صورة جديدة له بچاكيت ابيض على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".









جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج #ارجع ـ يافؤاد ـ وحشتنا ـ يافؤش.





وقد تعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد، للتسريب منذ قليل على الكثير من الصفحات غير الرسمية، والتي تحمل اسم محبي الفنان محمد فؤاد.





ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة.





فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير"