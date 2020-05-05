من الكواليس.. ظهور جديد لـ محمود حميدة في مسلسل "لما كنا صغيرين"

نشر النجم محمود حميدة صورة جديدة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين " على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وعلق عليها :" ايه رأيكوا فالشياكة دى ؟ #محمود حميدة #سليم منصور #لما كنا صغيرين #رمضان 2020.









وعُرضت ثامن حلقات مسلسل " لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة وخالد النبوى والفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى 2020 .









وتواصل النيابة التحقيق مع يحيى "محمود حجازى" ويحاول ياسين "خالد النبوى" بكل جهده أن يخرج أخاه من القضية الا أن سليم "محمود حميدة" يعرقل الأمور ويدخل خطوط القضية ببعضها البعض كما يحاول إلهاء ياسين عن ملابسات القضية.









ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وهم ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.