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وزير المالية: فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار توفر لخزانة الدولة 6 مليارات جنيه

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:45 م
وزير المالية
وزير المالية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس النواب وافق على طلب الحكومة بإعادة البند رقم 24 من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وأوضح معيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»، أن أسعار البنزين لن ترتفع بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة؛ مرددا: «لا تغيير في أسعار البنزين والسولار للمستهلك».

وأضاف معيط، أن الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية؛ منوها أن المواطنين لن يتحملوا مليما واحدا زيادة على الأسعار.

وأكد معيط أنه طالب وزير البترول بتعليق لافتات على محطات البنزين للتأكيد أنه لا زيادة في أسعار البنزين والسولار؛ مرددا: «أن المواطنون أدركوا اهمية الإصلاح الاقتصادي في ظل كورونا».

ولفت أن فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار توفر لخزانة الدولة 6 مليارات جنيه؛ وهي مشكلة الحكومة ولن يتأثر بها المواطنين.


وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند  الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

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