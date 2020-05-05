حبس نجل حارس عقار لسرقته 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالإكراه في المعادي

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس نجل صاحب عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 280 ألف جنيه من صاحب مصنع بالاكراه بدائرة القسم.





وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض صاحب مصنع لسرقة ٢٨٠ ألف جنيه بالإكراه على يد ملثم ، حيث تبين ان المتهم نجل حارس العقار محل سكن المجنى عليه تم ضبطه والمسروقات وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.





تبلغ لقسم شرطة المعادى من صاحب مصنع رخام ، يحمل جنسية دولة أجنبية ، ومقيم بدائرة القسم بأنه حال خروجه من الشقة سكنه فوجئ بشخص مجهول "ملثم" قام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وتقييد يديه والإستيلاء منه على حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالى 280 ألف جنيه كرهًا عنه ولاذ بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة نجل حارس العقار محل الواقعة أمكن ضبطه.





وإعترف بإرتكاب الواقعة وأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمل والده كحارس للعقار محل الواقعة وعلمه بحيازة المجني عليه مبالغ مالية (لصرف رواتب العاملين بالمصنع ملكه) اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته .





وفى سبيل ذلك تربص له مُرتديًا قناع وجه "لإخفاء معالم وجهه" وفور خروج المجنى عليه من الشقة سكنه هدده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته واستولى على المسروقات .



