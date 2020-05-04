أخبار الحوادث.. حريق في مدينتي وقت الإفطار .. الرقابة الإدارية تضبط مدير تنظيم حي مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط ، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب بأحد المصارف الزراعية بفارسكور.

عقدت محكمة القضاء الادارى امس، جلساتها برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ولم تتضمن إجراءات الجلسة أية قواعد احترازية عن التباعد بين الأشخاص ولم تتضمن أية حماية لهيئة المحكمة ولا حتى المتقاضين ولم يقم كل من فى القاعة قضاة ومتقاضين ومحامين بارتداء أية اقنعة واقية من وباء كورونا.







