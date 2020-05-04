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حوادث

أخبار الحوادث.. حريق في مدينتي وقت الإفطار .. الرقابة الإدارية تضبط مدير تنظيم حي مدينة نصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:34 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها..


تمكنت قوات الحماية المدنية ومطافئ مدينتي من إخماد حريق اندلع بإحدى الشقق بمجموعة 22 وقت الإفطار دون أي إصابات.


تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط ، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب بأحد المصارف الزراعية بفارسكور.


عقدت محكمة القضاء الادارى امس، جلساتها برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ولم تتضمن إجراءات الجلسة أية قواعد احترازية عن التباعد بين الأشخاص ولم تتضمن أية حماية لهيئة المحكمة ولا حتى المتقاضين ولم يقم كل من فى القاعة قضاة ومتقاضين ومحامين بارتداء أية اقنعة واقية من وباء كورونا.


نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض صاحب مصنع لسرقة ٢٨٠ ألف جنيه بالإكراه على يد ملثم ، حيث تبين ان المتهم نجل حارس العقار محل سكن المجنى عليه . تم ضبطه والمسروقات وتولت النيابة التحقيق .


ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندسا معماريا حرا بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي. 

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