نشرة البرلمان.. إقرار حالة الطوارئ 3 أشهر.. وفرض رسوم على البنزين وعقود اللاعبين

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 4 مايو:
في حالة واحدة.. النواب يكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات
يظهر النتائج خلال 12 ساعة.. الصحة تعلن تطبيقا جديدا لتحليل كورونا
البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي بشكل مبدئي
بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الخدمات المعفاة من رسوم التنمية الجديدة
منها السجائر والبنزين.. البرلمان يقر فرض رسوم جديدة على 10 خدمات
النواب يقر فرض رسوم تنمية 30 قرشا للبنزين و25 قرشا للسولار
النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر
10 توصيات برلمانية لتطوير شكل الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها
بعد امتلاء مستشفيات العزل.. الصحة تعلن اللجوء للفنادق في مواجهة كورونا
بقيمة 350 جنيها .. الصحة تكشف تفاصيل زيادة بدل الأطقم الطبية
في حالة واحدة.. النواب يكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات
يظهر النتائج خلال 12 ساعة.. الصحة تعلن تطبيقا جديدا لتحليل كورونا
البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي بشكل مبدئي
بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الخدمات المعفاة من رسوم التنمية الجديدة
منها السجائر والبنزين.. البرلمان يقر فرض رسوم جديدة على 10 خدمات
النواب يقر فرض رسوم تنمية 30 قرشا للبنزين و25 قرشا للسولار
النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر
10 توصيات برلمانية لتطوير شكل الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها
بعد امتلاء مستشفيات العزل.. الصحة تعلن اللجوء للفنادق في مواجهة كورونا
بقيمة 350 جنيها .. الصحة تكشف تفاصيل زيادة بدل الأطقم الطبية