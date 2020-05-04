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رياضة

بدل من برزنتيشين.. حقيقة رعاية شركة زد لاتحاد الكرة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:27 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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نور عادل
كشفت شركة زد للاستثمار الرياضي حقيقة رعايتها لاتحاد الكرة المصري بدلا من شركة برزنتيشين سبورت، التي اعلن اتحاد الكرة فسخ التعاقد معها.

واعلن اتحاد الكرة في الايام الماضية عن فسخ تعاقده مع شركة برزنتيشين، مؤكدًا ان الشركة الراعية لاتحاد الكرة تأخرت عن دفع الاقساط والمستحقات التي تخص اتحاد الكرة لدى الشركةن لتنتشر انباء حول امكانية رعاية شركة زد للاستثمار الرياضي للحصول على حق رعاية اتحاد الكرة بدلًا من برزنتيشين.

ومن جانبها نفت شركة زد للاستثمار الرياضي، ما تم تداوله، مؤكده انه تسير وفق خطة واضحة، وذلك خلال البيان التالي: "بالإشارة إلى التساؤلات حول توسع "زد" للاستثمار الرياضي في الفترة القادمة إلى مجالات أخري، فإنه يجب التأكيد أنه لا توجد لدينا أية نية حاليا او مستقبلا للعمل في مجال التسويق أو الدعاية الرياضية وأن الشركة لديها بالفعل خطط معلنة في مجال الاستثمار الرياضي فقط، حيث تحتل مشروعاتنا الحالية والمستقبلية جزءا كبيرا من خطط الشركة واستراتيجيتنا على مدى السنوات الخمس القادمة. 

وتتضمن خطط "زد" للاستثمار الرياضي تطوير أنشطتها الرياضية في مجمع "زد" القائم في الشيخ زايد، وتوسيع بصمتنا الرياضية من خلال المجمع الجديد بالتجمع الخامس، المقرر افتتاحه في نهاية 2020، على أن يكون هو النادي الرياضي والإستاد الأول الذي تمتلكه شركة خاصة للاستثمار. وعلاوة على ذلك نستعد لافتتاح أحد أكبر مشروعاتنا طموحا وهي أول جامعة رياضية في مصر والمنطقة المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث القادمة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى فريق الحلم 2030، وفريق “زد اف سي" لكرة القدم. 

تستدعي الأوقات الحالية التكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة الحرجة وحتى يعود النشاط الرياضي من جديد والحياة للقطاع، وهو ما نركز عليه حاليًا لتوفير طاقتنا وجهدنا في تطوير استراتيجياتنا ومشروعاتنا المعلنة لنكون على أتم الاستعداد للانطلاق من جديد والمساهمة في انتعاش القطاع".
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