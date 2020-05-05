وزير الري يجتمع بقيادات الوزارة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة موسم أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس .









جاء الاجتماع لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وكذلك متابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها فيما يخدم الشأن المائي.









جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى اجتمع امس مع عدد من المقاولين المتعاملين مع اجهزة الوزارة المختلفة بالوجه البحرى .









حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات ومهندسي الوزارة ،لمناقشة مشروع تأهيل الترع المتعبة وآلية التنفيذ والمعوقات التى تواجههم بمختلف محافظات الجمهورية.









وكثفت وزارة الموارد المائية والري من استعداداتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في سيناء الأسبوع الماضي بتنفيذ مشروع عملاق يساهم في تحقيق النهضة الزراعية وزيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل، ويتمثل في تأهيل الترع المصرية التي يبلغ طولها ما يقرب من 23 ألف كيلو فى الوادى والدلتا، ويعتبر هذا التكليف على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.









وأفاد الدكتور محمد عبد العاطى ،وزير الموارد المائية والرى أن تأهيل الترع من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق اهداف الدولة في القضاء على البطالة .









وأضاف الدكتور "عبد العاطى" أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.







