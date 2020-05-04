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أردوغان أكبر منتهك لحقوق الإنسان.. معارض تركي : تركيا بها 160 صحفيا في السجون ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:38 م
عبد الله بوزكورت
عبد الله بوزكورت
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إبراهيم القادري
قال عبد الله بوزكورت المعارض التركي، إن هناك هيمنة حقيقية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته على الإعلام والشعب التركي يسمع فقط ما يريده أردوغان.

وأضاف عبد الله بوزكورت خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم  المذاع علي قناه TEN، أن هناك 160 صحفيا خلف القضبان في سجون أردوغان  و300 ألف سجين مكتظين في سجون صغيرة جيدًا .


وأوضح عبد الله بوزكورت،: أنه تم إطلاق سراح 60 ألف شخص وهما القتلة والمغتصبين وزعماء المافيا ولم يتم إطلاق سراح سجناء السياسة والبرلمانيين والإعلاميين والقضاة والأكاديميين وما زالوا خلف القضبان.


وتابع : أن هناك 10 آلاف امرأة وأكثر من 800 طفل داخل السجون التركية نتيجة لمحاكمات سياسية  كما ان أردوغان أكبر منتهك لحرية التعبير وحرية الصحافة.


واستكمل : أن هناك عدد من الصحفيين أجبروا على الهروب من بلادهم نتيجة تعرضهم للاضطهاد و هناك تقرير يفضح انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان وتم منع إذاعته .
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